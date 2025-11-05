Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Descubren la verdad

La impactante reacción de la familia de Antonio y Aurora a los resultados de la prueba de ADN: ¿son madre e hijo?

Hoy, Antonio, un bebé robado hace 50 años, descubre los resultados de la prueba de ADN que determinan si Aurora es su madre. Ella siempre pensó que su hijo murió al nacer, pero hoy por fin descubre la verdad.

Reacción

Publicidad

Antonio lleva 50 años buscando a su familia. Cuando era tan solo un niño, descubrió que era adoptado y que sus padres habían pagado un millón de pesetas por él, algo que le hizo pensar que podía ser parte de una trama de bebés robados.

Hace apenas unos meses, recibió un mensaje de Luna, que sospechaba que podían ser hermanos. Esta llevaba años buscando a un hermano que supuestamente murió al poco de nacer, pero que sus padres nunca llegaron a ver y que su padre, antes de morir, le confirmó que seguía vivo.

Hermanos

Tras hacerse la prueba con Luna, el resultado era concluyente: hay un 99.9% de probabilidad de que Luna y ella sean medio hermanospor parte de madre. Un dato que puso la familia de Luna patas arriba.

Aurora, la madre de Luna siempre creyó que su hijo había muerto en el hospital y había dado por cerrado aquel capítulo. Además, sostiene que nunca abandonó ni vendió a ningún hijo y, mucho menos, le fue infiel a su marido.

Pese al escepticismo de Aurora, esta ha decidido hacerse las pruebas de ADN con Antonio, dispuesta a descubrir si realmente es su hijo. Ambos han acudido al plató de Y ahora Sonsoles con el corazón en un puño y dispuestos a afrontar la verdad.

Sin embargo, el resultado no es el que esperaban: Aurora no es la madre de Antonio. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría en plató. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que Luna y Antonio sean hermanos por parte de padre. ¿Se someterán a una nueva prueba? ¡Dale al play para ver la reacción de ambos!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Reacción

La impactante reacción de la familia de Antonio y Aurora a los resultados de la prueba de ADN: ¿son madre e hijo?

El secreto de Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez para triunfar en El 1%

El secreto de Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez para triunfar en El 1%

Las memorias del emérito

Primer día de las polémicas memorias de Juan Carlos a la venta: "Tiene gracia que habla de 'desvíos sentimentales'"

Jesús Álvarez
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles recibimos a Jesús Álvarez, la voz el deporte en nuestro país

Fiscal Viada.
Juicio al Fiscal General del Estado

El fiscal Viada, sobre las declaración de Lobato: "Todo el mundo sabe que un comunicado con datos prohibidos necesita previamente que corra en los medios"

Ricardo a punto de tenerlo todo… pero la mala suerte le maldice
MEJORES MOMENTOS | 5 DE NOVIEMBRE

Ricardo a punto de tenerlo todo… pero la mala suerte le maldice

El concursante del atril rojo ha perdido el turno en dos ocasiones repetidas durante este Panel con Bote.

Amparo Larrañaga y Luis Merlo
Entrevista

Amparo Larrañaga y Luis Merlo, la auto- entrevista de dos hermanos que compiten: "Ha pasado lo imposible, te he dejado de querer"

Los dos actores han visitado Espejo Público en un formato innovador, uno entrevista al otro. De lo que al final se tornaba en una distendida conversación, han surgido testimonios sorprendentes. También han recordado a su padre, el reconocido actor, Carlos Larrañaga.

Jorge Fernández exclama a Cris: “¡Te habías puesto en modo cruzado!”

Jorge Fernández exclama a Cris: “¡Te habías puesto en modo cruzado!”

Alcaldesa de Pamplona

La vuelta de la Kale Borroka: "En Navarra hemos visto imágenes que teníamos olvidadas"

¿Reloj para mirar la hora o para posturear? Jorge Fernández desata el debate

¿Reloj para mirar la hora o para posturear? Jorge Fernández desata el debate

Publicidad