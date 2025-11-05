La impactante reacción de la familia de Antonio y Aurora a los resultados de la prueba de ADN: ¿son madre e hijo?

Antonio lleva 50 años buscando a su familia. Cuando era tan solo un niño, descubrió que era adoptado y que sus padres habían pagado un millón de pesetas por él, algo que le hizo pensar que podía ser parte de una trama de bebés robados.

Hace apenas unos meses, recibió un mensaje de Luna, que sospechaba que podían ser hermanos. Esta llevaba años buscando a un hermano que supuestamente murió al poco de nacer, pero que sus padres nunca llegaron a ver y que su padre, antes de morir, le confirmó que seguía vivo.

Tras hacerse la prueba con Luna, el resultado era concluyente: hay un 99.9% de probabilidad de que Luna y ella sean medio hermanospor parte de madre. Un dato que puso la familia de Luna patas arriba.

Aurora, la madre de Luna siempre creyó que su hijo había muerto en el hospital y había dado por cerrado aquel capítulo. Además, sostiene que nunca abandonó ni vendió a ningún hijo y, mucho menos, le fue infiel a su marido.

Pese al escepticismo de Aurora, esta ha decidido hacerse las pruebas de ADN con Antonio, dispuesta a descubrir si realmente es su hijo. Ambos han acudido al plató de Y ahora Sonsoles con el corazón en un puño y dispuestos a afrontar la verdad.

Sin embargo, el resultado no es el que esperaban: Aurora no es la madre de Antonio. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría en plató. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que Luna y Antonio sean hermanos por parte de padre. ¿Se someterán a una nueva prueba? ¡Dale al play para ver la reacción de ambos!