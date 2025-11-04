Antena 3 LogoAntena3
Se reencuentran

Antonio conoce en directo a la que podría ser su madre biológica: "Llevo 50 años de luto y nunca pensé que me robaron a mi hijo"

Fue un bebé robado y unas pruebas de ADN han confirmado un 99% de coincidencia en el ADN de Antonio y la hija de Aurora. Hoy, esta conoce al que podría ser el hijo que pensaba haber enterrado.

Antonio lleva 50 años tratando de encontrar a su familia biológica. A los 9 años descubrió que era adoptado y que sus padres pagaron un millón de pesetas por él, que fue un bebé robado.

Hace apenas unos meses, Luna se puso en contacto con él con las sospechas de que podría ser su hermano. Un niño que llevaba buscando años y que a sus padres les dijeron que murió al poco de nacer, pero que nunca llegaron a ver.

Hermanos

Tras realizarse las pruebas, el resultado confirma que hay un 99,9% de probabilidad de que Luna y Antonio sean hermanos por parte de madre. Un resultado que a Aurora, la madre, le ha hecho saltar las alarmas.

Aurora niega haber estado con otro hombre y siempre ha creído firmemente que su hijo murió y le enterraron. "Yo he estado 50 años de luto, nunca he contemplado la posibilidad de que el hospital me mintiera", advierte.

Cuando su hijo supuestamente murió, Aurora no tuvo el valor de verlo. "Sea su madre o no, una madre no vende a su hijo", asegura Aurora.

Ante su escepticismo, Antonio le ha pedido que se ha haga las pruebas de ADN. ¿Se demostrará que son realmente madre e hijo? ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Programas

