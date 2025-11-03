Antena 3 LogoAntena3
Ibi, el perro que ayuda a controlar la diabetes y salva vidas: "Si me sube el azúcar ladra y si me baja, llora"

El perro de Andrea se ha convertido en su seguro de vida. Este es capaz de detectar sus subidas y bajadas de azúcar antes de que corra peligro su salud.

Ibi

Ibi es el mejor amigo de Andrea y no solo por la compañía y el cariño, sino también porque se ha convertido en su salvavidas. El perro es capaz de controlar su diabetes y avisarla de subidas y bajadas de azúcar.

Desde los 14 años, Andrea convive con una diabetes que le cambió la vida y le hizo vivir pendiente de su salud constantemente. Llegó a vivir con miedo a cualquier cambio que pudiera provocarle un ataque e Ibi ha logrado liberarla de ese peso."Yo soy asintomática y no noto ni las subidas ni las bajadas", confiesa Andrea, "a mí casi me da un coma sin Ibi".

Cuando Ibi detecta a través del olor una subida o bajada de azúcar, la avisa a través de ladridos, lloros o toquecitos con el hocico. Esto suele ocurrir 20 minutos antes de que se manifieste en el cuerpo de Andrea.

"Cuando ve que me sube el azúcar, 20 minutos antes me ladra", nos cuenta Andrea, "si me baja, me llora".

Andrea jamás pensó que un perro podría llegar a salvarle la vida, pero hoy Ibi es quien le ha permitido vivir sin preocupaciones. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

