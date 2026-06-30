Hablamos con el padre de Diego Lorenzo, el joven de 15 años español fallecido en Venezuela: "Es muy difícil retomar la vida"

Venezuela trata de sobreponerse a uno de los peores desastres naturales de su historia. El miércoles 24 de junio, un doble terremoto sacudía el país, dejando un balance de afectados y de daños insólito.

Según los datos del Gobierno, que aumentan por momentos, ya son 1.719 los fallecidos y 5.034 los heridos. De entre los fallecidos, 19 eran españoles, 131 permanecen desaparecidos y 12 han sido localizados bajo los escombros.

Uno de los fallecidos españoles era Diego Lorenzo, un joven de 15 años que estaba viendo un partido del Mundial cuando el terremoto le sorprendió. Los rescatistas le encontraron sin vida bajo los escombros, abrazado a dos amigos también fallecidos con los que estaba viendo el partido.

Según nos cuenta su padre, José, aquel día su hijo se quedó con su madre en La Guaira y la última vez que hablaron fue ese mismo día, sobre las cuatro de la tarde. Diego Lorenzo se mostró muy emocionado por el partido, sin esperar el desastre que se vendría. "Es muy difícil retomar, pero sé que él querría que siguiera", admite José, roto de dolor.

El país pide ayuda para poder sacar a todas las personas atrapadas debajo de los escombros. Una tragedia ante la que cada hora que pasa resulta desalentadora para cientos de familias.

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