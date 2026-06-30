El dueño del Sorolla desaparecido en Sevilla, "muy afectado": "Se lo llevaban en todas sus vacaciones"

Alguien podría haberse llevado un cuadro original de Joaquín Sorolla en Sevilla. El lienzo, en el que aparecen dos barcos en la playa, la firma del pintor y hasta una dedicatoria a sus dueños, pertenece a una familia de la ciudad andaluza.

Todo ha ocurrido cuando la familia estaba cargando sus pertenencias para irse de vacaciones. Mientras dejaban las cosas en la calle para ir subiéndolas al coche, se dejaron apoyado en la puerta del garaje el lienzo, que alguien podría haberse llevado, aún se desconoce si por error o a propósito.

La periodista Carolina Pons ha podido hablar con el dueño del Sorolla. "Tiene mucho valor sentimental, de hecho se lo llevaban en todas sus vacaciones", afirma Pons.

Según nos cuenta la periodista, el dueño del cuadro está "muy afectado" ante la pérdida del cuadro. "Estaba hasta firmado por el pintor", señala.

La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro que para esta familia, más que una pérdida material es una pérdida sentimental. ¿Qué ha ocurrido con el Sorolla?

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