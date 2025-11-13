Exclusiva Bertín
Lázaro Sánchez habla con Gabriela Guillén, y revela datos de la portada con Bertín Osborne y su hijo: "Claro que la revista nos ha pagado"
Las últimas declaraciones de Bertín sobre Gabriela Guillén, no han sentado nada bien a la madre de su hijo Arian. Ella ha respondido al periodista Lázaro Sánchez y ha sentenciado a Bertín como padre.
Bertín Osborne acudía a un acto benéfico en compañía de todos sus hijos a excepción de uno, el más joven y que tuvo junto a la fisioterapeuta y empresaria Gabriela Guillén. Esto ha sido lo primero que ha molestado a la madre del pequeño, en este nuevo episodio de tiras y aflojas entre ambos padres.
Gabriela ha negado al padre de su hijo, rechazando tener ningún motivo para estar contenta. Se ha despachado a gusto con el papel de padre que está teniendo Bertín Osborne. Ella asegura que la relación entre padre e hijo es inexistente: "No hace nada por llevarse bien".
Desmentidos sucesivos
El periodista Lázaro Sánchez de hecho compartía que en su conversación con Gabriela se encontró a una persona "enfadada, indignada y con ira". Las acusaciones contra Bertín llegaron al punto de decir que "no hace nada como padre", según Lázaro.
Pese a la portada de la revista que protagonizaron Bertín, el niño, y Gabriela - con fotografías separadas -, el supuesto acercamiento entre los progenitores no es real. Ella descarta estar por la labor de "recordarle a un hombre cuál es su obligación como padre y como persona".
Las contradicciones económicas de la exclusiva
Desde que esa portada se publicase, las especulaciones sobre el dinero recibido por uno y otro han sido constantes. A ese respecto "incluso Bertín dijo que no había cobrado", explicaba el periodista.
"Eso no te exime a ti como padre de seguir pagando y tener las obligaciones con ese niño"
Gabriela Guillén negaba una vez más al padre de su hijo admitiendo cobros por la publicación de esas imágenes: "Claro que la revista nos ha pagado, pero ese dinero va para el niño".
Dicho esto, Gema López veía con buenos ojos la maniobra económica pero apuntaba que "eso no sustituye una pensión", uno de los principales motivos de disputa entre Bertín y Gabriela.
