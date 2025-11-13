¿Se ve Marcos de Quinto en el PP como propone Esperanza Aguirre?

Los partidos se han puesto en modo preelectoral y en esta senda los nombres empiezan a sonar en las tertulias. Esta semana Esperanza Aguirre, en la entrevista con "Espejo Público" apuntó que para ella un buen nombre para estar en el Partido Popular es Marcos de Quintos. El nombre del empresario y exmiembro de Ciudadanos también ha sonado en otros foros. Hoy nos visita Marcos de Quintos en plató y la pregunta es inevitable. ¿Se ve Marcos de Quinto en el PP como proponen Esperanza Aguirre o Federico Trillo?

¿En las listas del PP?

Tras escuchar en directo la propuesta de Esperanza Aguirre, Marcos de Quinto explica que el siempre dice que "entrar en política fue la tercera mejor decisión de mi vida. Y la segunda, salir." así que según esta afirmación no parece que Marcos de Quinto tenga intención de repetir la experiencia política. Además, añade, entró como "independiente porque la política de partido es bastante complicada" y explica que "cuando uno está en un partido, generalmente, le odian los de los demás partidos e incluso también algunos del tuyo."

El empresario y excandidato de Ciudadanos añade que le encanta la política pero "desde la sociedad civil". Así, explica Marcos de Quintos se puede tener "mucha más libertad, puedes hacer las cosas más a tu manera y no está el departamento de prensa diciendo que si has puesto este tuit o has dicho tal" desde fuera "puedes tener criterio propio" pero si entras aunque sea como fue su caso como independiente en un partido "desgraciadamente tienes que endosar el 100% de las cosas de ese partido".

Etapa en Ciudadanos

Sobre su paso por el partido político de Ciudadanos, el empresario cuenta que cuando dio el paso "entré en Ciudadanos estaba más o menos de acuerdo con un 75%" y ahora "el problema que yo veo al PP es que tiene ideológicamente mucha convergencia con las políticas socialistas. La agenda 2030, la inmigración..." y para De Quintos "el socialismo no se le puede combatir con socialdemocracia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.