Antena3 en Directo

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Las últimas Audiciones a ciegas de La Voz nos han dejado un megabloqueo, actuaciones inolvidables y mucha emoción. Repasamos los cinco mejores momentos de la noche. ¡Vota por tu favorito!
A 34 días de las elecciones generales, la número dos del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, conecta en directo con 'Espejo Público' y aprovecha para lanzar una serie de ataques al presidente del Gobierno.