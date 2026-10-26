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EL ATAQUE DE QUIRÓS

Bernaldo de Quirós advierte de la gravedad de las palabras de Óscar Puente: "Estamos viendo un aperitivo con una violencia callejera inaceptable"

El economista, Lorenzo Bernaldo de Quirós critica al Gobierno de impulsar una "violencia callejera" si no ganan las elecciones del 29N.

Bernaldo de Quirós Espejo

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Manuel Pinardo
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Los disturbios en Barcelona del pasado domingo, han marcado una posible tendencia en el país que ha obligado a varias ciudades como Madrid a reforzarse en seguridad por lo que pueda llegar a pasar este próximo fin de semana, coincidiendo con 'Halloween'.

El economista, Lorenzo Bernaldo de Quirós, ha explicado que la violencia que se está viendo en las calles se debe al escenario de la campaña preelectoral: "Es un escenario de violencia política y se manifiesta con unas elecciones que parecen de los años 30, con un Gobierno que admite que desencadenará 'guerras callejeras' si no salen elegidos".

El propio Quirós analiza que esta decisión "deslegitima la posibilidad de victoria del adversario, y esto no tiene precedentes en el mundo".

Posible repercusión en el Gobierno

La violencia que se está viendo en Barcelona, favorece a los extremos del país, opina Quirós: "El propio Gobierno se ha radicalizado y lo vemos con Óscar Puente cuando dice que echará a la gente a la calle porque no admite la alternancia democrática".

"Esto hay que denunciarlo independientemente de las plataformas políticas que haya y estamos viendo el aperitivo de esto, con una violencia callejera inaceptable", recalca el economista.

Sobre la Ley de Nietos

Bernaldo de Quirós explica que es intolerable que ni el propio Gobierno pueda ofrecer información de los votantes: "Rompe con el principio básico, es muy loable la Ley de Nietos, la instrucción que introdujo la hermana del señor Puente, adulteró la ley extendiendo el derecho de voto a cualquiera que se hubiera ido entre julio del 36 y 1955".

"El concepto de ciudadanía democrática es un concepto ligado al voto que está con la gente que paga sus impuestos y vive en un país que soporta las decisiones, costes y beneficios de los gobiernos a los que vota", explica Quirós.

El economista finaliza explicando que para él, "la gente que vive fuera de España y no tiene interés en España, no reúnen las reglas básicas de ciudadanía libre con poder de voto el país".

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