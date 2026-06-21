El reencuentro de Naiara y Chenoa en Tu cara me suena: “Te quiero mucho”

Naiara entró por la puerta grande al escenario de Tu cara me suena, vestida como la mismísima Rocío Jurado para interpretar ‘Déjala correr’. Una actuación emocionante que robó el aliento a Lolita, quien no dudó en regalarle las mejores palabras desde la mesa del jurado. Sin embargo, antes de eso, Chenoa subió a su encuentro para fundirse en un bonito abrazo.

Las dos cantantes se reencontraron en un nuevo plató de televisión y Chenoa dio rienda suelta a la emoción: “Te quiero mucho”. De igual modo, no perdió la oportunidad para pedirle formalmente que participe en la próxima edición del programa; una noticia que Naiara celebró por todo lo alto.

Cuando Chenoa volvió a su sitio, le llegó el turno de palabra a Lolita, quien tampoco se contuvo al mostrar lo mucho que le había encantado ver a Naiara en acción: “A mí me has puesto la piel de gallina”. Unas palabras de cariño en las que reflejó su devoción hacia Rocío Jurado: “Aunque se haya ido, las grandes como ella van a perdurar en los siglos”.

Así pues, tanto Chenoa como Lolita están esperando con todas las ganas que Naiara vuelva a Tu cara me suena el año que viene. Algo que, de producirse, indudablemente implicaría tener a una enorme concursante sobre el plató semana a semana. ¡Revive este bonito momento dando play al vídeo de arriba!

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