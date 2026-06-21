Mejores momentos | Gala 10
El reencuentro de Naiara y Chenoa en Tu cara me suena: “Te quiero mucho”
Chenoa y Naiara se han reencontrado en el plató de Tu cara me suena y la propia Chenoa ha querido invitar a su amiga a la próxima edición del programa.
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Naiara entró por la puerta grande al escenario de Tu cara me suena, vestida como la mismísima Rocío Jurado para interpretar ‘Déjala correr’. Una actuación emocionante que robó el aliento a Lolita, quien no dudó en regalarle las mejores palabras desde la mesa del jurado. Sin embargo, antes de eso, Chenoa subió a su encuentro para fundirse en un bonito abrazo.
Las dos cantantes se reencontraron en un nuevo plató de televisión y Chenoa dio rienda suelta a la emoción: “Te quiero mucho”. De igual modo, no perdió la oportunidad para pedirle formalmente que participe en la próxima edición del programa; una noticia que Naiara celebró por todo lo alto.
Cuando Chenoa volvió a su sitio, le llegó el turno de palabra a Lolita, quien tampoco se contuvo al mostrar lo mucho que le había encantado ver a Naiara en acción: “A mí me has puesto la piel de gallina”. Unas palabras de cariño en las que reflejó su devoción hacia Rocío Jurado: “Aunque se haya ido, las grandes como ella van a perdurar en los siglos”.
Así pues, tanto Chenoa como Lolita están esperando con todas las ganas que Naiara vuelva a Tu cara me suena el año que viene. Algo que, de producirse, indudablemente implicaría tener a una enorme concursante sobre el plató semana a semana. ¡Revive este bonito momento dando play al vídeo de arriba!
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