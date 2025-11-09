Antena 3 LogoAntena3
El cuarto programa de La ruleta de la suerte noche ha dejado diversión y momentazos

Cada programa trae mucha emoción y en la cuarta entrega de esta temporada no ha sido para menos.

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

Julio Gil López
Publicado:

La ruleta de la suerte noche es un programa único, lleno de risas y de grandes premios. El cuarto capítulo de la segunda temporada ha tenido de todo, con mucho dinero a repartir y algún que otro momento de frustración.

Jorge Fernández y Laura Moure crean un muy buen ambiente, sumado al apoyo del público y a la buena actitud de los tres protagonistas de la noche.

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

El presentador vive como uno más los buenos y los malos momentos de los concursantes. Así se ha podido ver cuando Sergio perdía un marcador muy abultado y Jorge Fernández se desesperaba al ver la ruleta caer en el gajo de la quiebra.

Concursante de La ruleta de la suerte noche

No todo ha sido malo para Sergio, en el panel final el concursante ha conseguido acertar la prueba. El sobre de la ruleta final escondía un gran premio para Sergio, 15.000 euros que se suman al marcador del concursante, consiguiendo un premio final de 27.450 euros.

La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche ha ofrecido un cuarto programa muy variado, con momentos únicos y divertidos. Revive los mejores momentos en los vídeos.

