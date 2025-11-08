“¡Quiebra no!”, Jorge Fernández se desespera con la mala suerte de los concursantes

Los concursantes han tenido muy mala suerte durante todo el panel. Los tres han tenido el turno para llevarse el dinero, pero la mala puntería durante las tiradas no les ha dejado avanzar.

Jorge Fernández ha visto la escena y no ha podido evitar la frustración por la mala suerte. Sergio, con 7.250 euros en su marcador ha estado muy cerca de acertar en el gajo de los 5.000 con el panel prácticamente resuelto, pero la quiebra le ha hecho perder todo, “lo que podría haber sido un palito más” se ha lamentado el presentador.

Este tipo de paneles son los más emocionantes y le dan al programa un toque de tensión muy divertido. ¿Quién se habrá llevado el panel al final? ¡Pincha en el vídeo para averiguarlo!