Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 8 DE NOVIEMBRE

“¡Quiebra no!”, Jorge Fernández se desespera con la mala suerte de los concursantes

La ruleta de la suerte noche ha dejado un momento de estrés en el plató durante el cuarto programa.

Concursante de La ruleta de la suerte noche

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

Los concursantes han tenido muy mala suerte durante todo el panel. Los tres han tenido el turno para llevarse el dinero, pero la mala puntería durante las tiradas no les ha dejado avanzar.

Jorge Fernández ha visto la escena y no ha podido evitar la frustración por la mala suerte. Sergio, con 7.250 euros en su marcador ha estado muy cerca de acertar en el gajo de los 5.000 con el panel prácticamente resuelto, pero la quiebra le ha hecho perder todo, “lo que podría haber sido un palito más” se ha lamentado el presentador.

Este tipo de paneles son los más emocionantes y le dan al programa un toque de tensión muy divertido. ¿Quién se habrá llevado el panel al final? ¡Pincha en el vídeo para averiguarlo!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» La Ruleta de la Suerte Noche

Publicidad

Programas

Concursante de La ruleta de la suerte noche

“¡Quiebra no!”, Jorge Fernández se desespera con la mala suerte de los concursantes

"Falta preparación": este talent se disculpa con su coach por no defender su actuación en La Voz

“Falta preparación”: este talent se disculpa con Sebastián Yatra por no defender su actuación en La Voz

Nutriman

Cómo ahorrar en la cesta de la compra: alternativas baratas a los productos que más suben

Luis 'El Granaíno', talent de La Voz 2025
Mejores momentos | Asaltos

El cantaor flamenco que actuó con Farruquito y ahora busca técnica vocal en La Voz: “No la estudiamos”

"Yatra no es mi apellido real": El coach explica el verdadero significado de su nombre artístico
Mejores momentos | Asaltos

“Yatra no es mi apellido real”: el coach explica el verdadero significado de su nombre artístico

Malú, coach de La Voz
A las 22.00 horas

Un error, lágrimas y un valioso consejo de Malú: las emociones están al límite en la segunda noche de Asaltos de La Voz

Continúan los Asaltos con una nueva noche en la que los equipos de Pablo y Mika se juegan un hueco en los Directos.

Esta talent se rompe en los ensayos y emociona a Malú: "Tenía muchos fantasmas"
Mejores momentos | Asaltos

Esta talent se rompe en los ensayos y emociona a Malú: “Tenía muchos fantasmas”

La coach no ha podido contener las lágrimas con la canción de fado de Diva Barbosa.

Receta de costillas con patatas y setas, de Arguiñano: "un guiso en un plis plas"

¿Poco tiempo para cocinar? Aquí tienes un guiso exprés de costillas, patatas y setas: la receta de Arguiñano que se prepara en minutos

Vivienda

Las medidas de Sergio Nasarre para acabar con la okupación: "Lo que ha hecho la ley de vivienda es protegerla"

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

Jorge Fernández, ilusionado antes de empezar el programa: “Cada vez que piso este plató me siento diferente”

Publicidad