“Falta preparación”: este talent se disculpa con Sebastián Yatra por no defender su actuación en La Voz

En La Voz el talento no es suficiente para lograr estar en lo más alto y así lo ha podido sentir el talent del equipo de Sebastián Yatra, quien, trassu actuación, se ha disculpado por la falta de preparación. Yatra se lo ha señalado en la evaluación después de su actuación; "cuando falta un poco de preparación..." a lo que el talent ha entonado el "mea culpa".

Sebastián Yatra se ha mostrado muy comprensivo con el talent tras su actuación. Aún así le ha recomendado una mejor preparación y en sus explicaciones ha contado una anécdota de cuando era pequeño y no se preparó una actuación del colegio. "estaba cerrando los ojos para poder acordarme de la letra", ha explicado, entre risas, el coach sobre su anécdota de la infancia. El Gato Chp fue quien le hizo gastar un bloqueo a Yatra en su Audición, demostrando que el coach confía mucho en su talento.

Tras la actuación, el talent ha hecho autocrítica y ha reconocido su error, además se ha disculpado con su coach. "No vas a ser disciplinado de la noche a la mañana" ha instruido Yatra, haciendo referencia al progreso que debe hacer en el futuro para que no hubiese sido una actuación buena, sino "de las que se para todo el mundo".