MEJORES MOMENTOS | 8 DE NOVIEMBRE

Julia ha querido más y se ha quedado con nada: “La avaricia rompe el saco”

En La ruleta de la suerte noche hay que jugársela, pero más vale pájaro en mano…

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

Julio Gil López
Publicado:

El cuarto programa de La ruleta de la suerte noche ha puesto a los tres concursantes contra las cuerdas. Julia ha tenido el premio en su mano, pero ha querido más cantidad y el pierde turno le ha quitado la oportunidad.

“Ya van dos paneles que se han escapado” le ha dicho Jorge Fernández. La cosa no se ha quedado ahí, Ana ha seguido la misma dinámica y ha obtenido el mismo resultado que su compañera.

Las dos concursantes han aprendido la lección, pero ahora era el turno de Sergio, “¿Quieres probar si tu saco se rompe también?” le ha preguntado el presentador.

¿Qué habrá decidido Sergio? ¡Dale al play para averiguarlo!

