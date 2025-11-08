Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica

El joven De la Reina tiene dudas sobre si los recuerdos que empiezan a invadir su mente son reales.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Pelayo le contará a Marta que Eladio nunca más volverá a molestarlos dejando a Marta muy sorprendida.

Marta descubrirá que la tienda ha cambiado radicalmente sin previo aviso.

Por otro lado, Gabriel regresará de París y fingirá decepción por no haber conseguido influir en Brossard.

Begoña hablará con Julia, ella es la niña a quien más quiere, pero su hija le rechaza: a ella no la llevó dentro de su tripa como el bebé que está esperando.

Y Andrés compartirá con Luis su creciente inquietud sobre lo que su mente le oculta y dudará si los recuerdos que empiezan a perseguirle son reales o ficticios. ¿Descubrirá realmente quien es Andrés o que María podía caminar antes de la explosión?

No te pierdas todo lo que pasará en el próximo capítulo y adelántate en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica

"Quiero la presidencia del Grupo Oramas": David pone en jaque a su padre en los próximos episodios de La Encrucijada

"Quiero la presidencia del Grupo Oramas": David pone en jaque a su padre en los próximos episodios de La Encrucijada

Antea Rodríguez interpreta a Cloe, un personaje que va a revolucionarlo todo en Sueños de libertad: "Al principio me van a odiar"

Antea Rodríguez interpreta a Cloe, un personaje que va a revolucionarlo todo en Sueños de libertad: "Al principio me van a odiar"

David
Momentos muy duros

Frustración, dolor y culpa: estos fueron los motivos que llevaron a David a intentar quitarse la vida

Julia
Resumen

Capítulo 432 de Sueños de libertad; 7 de noviembre: Julia teme que Begoña quiera más a su nuevo hermanito que a ella

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica
Capítulo 432

Pelayo visita a Eladio en prisión para poner fin a su chantaje: “No vuelvas a acercarte a mi familia”

El marido de Marta le deja las cosas claras al delincuente dejándole claro que él es quien tiene todas las cartas para perder.

Los recuerdos vuelven a atormentar a Andrés: ¡comienza a recordar el momento en el que Gabriel provocó la explosión!
Capítulo 432

Los recuerdos vuelven a atormentar a Andrés: ¡comienza a recordar el momento en el que Gabriel provocó la explosión!

El joven parece que empieza recordar lo que pasó ese día al pisar la sala de calderas.

Tasio, entre la espada y la pared, tiene que tomar una difícil decisión: se ve obligado a despedir a Chema de la fábrica

Tasio, entre la espada y la pared, tiene que tomar una difícil decisión: se ve obligado a despedir a Chema de la fábrica

Cloe sorprende a las chicas de la tienda con un nuevo método de venta: “Tenéis que verlo como una oportunidad”

Cloe sorprende a las chicas de la tienda con un nuevo método de venta: “Tenéis que verlo como una oportunidad”

Así define Verónica Sánchez a Inés Lazariego en Las hijas de la criada: “Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”

Así define Verónica Sánchez a Inés Lazariego en Las hijas de la criada: “Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”

Publicidad