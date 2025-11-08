Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Pelayo le contará a Marta que Eladio nunca más volverá a molestarlos dejando a Marta muy sorprendida.

Marta descubrirá que la tienda ha cambiado radicalmente sin previo aviso.

Por otro lado, Gabriel regresará de París y fingirá decepción por no haber conseguido influir en Brossard.

Begoña hablará con Julia, ella es la niña a quien más quiere, pero su hija le rechaza: a ella no la llevó dentro de su tripa como el bebé que está esperando.

Y Andrés compartirá con Luis su creciente inquietud sobre lo que su mente le oculta y dudará si los recuerdos que empiezan a perseguirle son reales o ficticios. ¿Descubrirá realmente quien es Andrés o que María podía caminar antes de la explosión?

