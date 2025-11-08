Cinco personas detenidas por vender a una menor de 14 años para casarla a la fuerza

Todo empieza cuando la Guardia Civil de Navarra recibe una notificación del juzgado de menores. La menor debía presentarse ante el juez por hurtos y otros delitos. Al no acudir, los agentes empiezan la búsqueda. La niña de 14 años tenía la residencia en una población de Navarra de unos 8000 habitantes. Empiezan por el domicilio familiar, pero los padres aseguran que se ha ido a algún lugar de Francia o Bélgica y que contactarán con ella para que se ponga en contacto con las autoridades.

Rápida actuación de la Guardia Civil

La Policía Judicial de la Guardia Civil lanza un señalamiento en todo la zona Schegen. Salta la alarma en Les Borges Blanques, Lleida. La niña ha sido vista mendigando en la puerta de un supermercado por un señor, que extrañado observa como tras darle un paquete de galletas, la menor entra en el súper e intenta cambiar la comida por dinero. El hombre avisa a los Mossos d'Squadra. La policía catalana se pone en contacto con los agentes en Navarra y consiguen internarla en un centro para la protección de la infancia en Lleida.

5.000 euros y botellas de whisky

Sus padres de 35 años y pertenecientes a la comunidad romaní, la vendieron por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida, a un matrimonio de Lleida para casarla con su hijo. Le obligaban a mendigar delante de varios establecimientos para pagar la deuda y la niña, que opuso resistencia ante los agentes, convivía en la habitación de su marido. Tanto ella como otros dos hermanos, de nueve y diez años, que residen en la Ribera de Navarra están sin escolarizar. No han pisado el colegio en toda su vida.

Cinco personas detenidas

En Navarra han sido detenidos los padres de la víctima y puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Tudela. En Lleida, los Mossos d’Esquadra han detenido a tres personas, dos hombres de 40 y 20 años y una mujer de 42, implicadas en la compra y traslado de la menor. Han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida. Se les acusa de trata de seres humanos, matrimonio forzoso y explotación de menores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.