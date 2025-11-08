MEJORES MOMENTOS | 8 DE NOVIEMBRE
Sergio se lleva 27.450 eurazos después de ganar el panel final
El concursante se ha emocionado mucho tras ganar 15.000 euros en el panel final y sumárselo a lo que llevaba acumulado durante todo el programa.
El final de este cuarto programa ha dejado un momento muy especial, sobre todo para Sergio. El concursante ha entrado muy justo a la final, superando a su compañera por tan solo 50 euros en su marcador final.
La fiesta ha estallado en el plató de La ruleta de la suerte noche cuando Sergio ha acertado el panel final. “Mañana mismo lo voy a conocer” ha dicho el concursante sobre la respuesta del panel.
Sergio ha sumado 15.000 euros a su marcador, consiguiendo una espectacular cifra de 27.450 euros. ¡Revive el momento en el vídeo!
