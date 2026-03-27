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El hijo de Ángela tiene el síndrome del hombre lobo por un medicamento: "Hubo un error en el etiquetado"

Un error en el etiquetado de un medicamento ha provocado que el hijo de Ángela tenga pelo por todo el cuerpo a sus 7 años. Como ella, otras 20 familias sufrieron la misma negligencia.

Síndrome de hombre lobo

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Más de una veintena de familias se vieron afectados en 2019 por un grave error de etiquetado en medicamentos. Sus familias creían administrar un protector gástrico para el tratamiento para el reflujo, pero en realidad estaban dando un fármaco destinado a estimular el crecimiento del cabello, lo que provocó que a los niños les creciese pelo por todo el cuerpo.

Ángela, madre de uno de los afectados, relata que su hijo comenzó a sufrir síntomas preocupantes tras meses con el medicamento equivocado: vómitos, problemas respiratorios, alteraciones en la piel y un crecimiento acelerado de vello.

A día de hoy, con 7 años, el hijo de Ángela continúa con secuelas y sigue bajo revisión médica. "Ya no es tanto el pelo, sino el daño en el hígado, problemas de corazón, de riñones...", advierte Ángela.

Las familias de los niños afectados exigen justicia y pide que, por favor, no se archive el caso. "Han absuelto a los implicados, pero hemos hecho el escrito de acusación particular y pedimos cárcel", afirma. ¿Lograrán depurar responsabilidades?

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