¡Amanda resuelve el panel final en el último segundo!

Todo estaba igualado en la lucha por la final entre los tres concursantes, hasta que Amanda ha conseguido resolver el panel con bote por 700€. La concursante se ha reservado la ‘ayuda final’ del ‘super comodín’ para el panel final del programa.

La ‘ayuda final’ le ha brindado a Amanda cinco segundos más, que se sumaban a los diez establecidos en el panel final. Al enfrentarse a la pista de los ‘tres sinónimos’, la concursante, lejos de asustarse, ha recibido la pista con ilusión.

Tras descubrir los dos sinónimos del panel y decir correctamente la raíz del tercero, solo quedaba convertirlo en sustantivo. En el último segundo ha conseguido adivinarlo, ganando 3.000€ más, que sumados a lo que ya tenía, le han permitido irse a casa con total de 4.450€.