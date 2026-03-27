Mejores momentos | 27 de marzo
¡Amanda resuelve el panel final en el último segundo!
La concursante ecuatoriana ha puesto en vilo al plató resolviendo el tercer sinónimo en el último segundo.
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Todo estaba igualado en la lucha por la final entre los tres concursantes, hasta que Amanda ha conseguido resolver el panel con bote por 700€. La concursante se ha reservado la ‘ayuda final’ del ‘super comodín’ para el panel final del programa.
La ‘ayuda final’ le ha brindado a Amanda cinco segundos más, que se sumaban a los diez establecidos en el panel final. Al enfrentarse a la pista de los ‘tres sinónimos’, la concursante, lejos de asustarse, ha recibido la pista con ilusión.
Tras descubrir los dos sinónimos del panel y decir correctamente la raíz del tercero, solo quedaba convertirlo en sustantivo. En el último segundo ha conseguido adivinarlo, ganando 3.000€ más, que sumados a lo que ya tenía, le han permitido irse a casa con total de 4.450€.
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