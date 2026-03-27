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SUEÑOS DE LIBERTAD
Gabriel señala a Beatriz por el atropello de Begoña y lanza una advertencia
La tensión estalla tras el enfrentamiento por el accidente de Begoña y su hijo, mientras un plan oculto toma forma con consecuencias que podrían cambiarlo todo en la familia De la Reina.
El empresario irrumpe para exigir respuestas, convencido de la implicación de Beatriz. Ella lo niega y responde con reproches económicos, manteniendo la calma pese a las amenazas.
Tras la discusión, Álvaro reacciona con violencia, pero Beatriz revela una estrategia más calculada: infiltrarse en la casa de Gabriel para ejecutar una venganza que no se limita al dinero.