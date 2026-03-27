Gabriel señala a Beatriz por el atropello de Begoña y lanza una advertencia

El empresario irrumpe para exigir respuestas, convencido de la implicación de Beatriz. Ella lo niega y responde con reproches económicos, manteniendo la calma pese a las amenazas.

Tras la discusión, Álvaro reacciona con violencia, pero Beatriz revela una estrategia más calculada: infiltrarse en la casa de Gabriel para ejecutar una venganza que no se limita al dinero.