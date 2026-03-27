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"Ha sido un crecimiento a nivel personal muy grande": los finalistas de El Desafío confiesan qué han aprendido de esta experiencia

El Hormiguero

Los finalistas de El Desafío revelan el cambio vital que les deja su paso por el programa

Tras semanas de retos extremos, los concursantes que han llegado a la final comparten cómo la exigencia del formato ha transformado su mentalidad, disciplina y confianza personal.

Patri Bea
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Patricia Conde, Jessica Goicoechea, Daniel Illescas y José Yélamo se juegan ganar en la Gran Final de El Desafío.

Los concursantes le han explicado a Pablo Motos lo que ha supuesto su paso por el programa presentado por Roberto Leal.

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