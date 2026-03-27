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El Hormiguero
Los finalistas de El Desafío revelan el cambio vital que les deja su paso por el programa
Tras semanas de retos extremos, los concursantes que han llegado a la final comparten cómo la exigencia del formato ha transformado su mentalidad, disciplina y confianza personal.
Patricia Conde, Jessica Goicoechea, Daniel Illescas y José Yélamo se juegan ganar en la Gran Final de El Desafío.
Los concursantes le han explicado a Pablo Motos lo que ha supuesto su paso por el programa presentado por Roberto Leal.