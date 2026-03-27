El toque inesperado de Arguiñano: así reinventa la leche frita con un ingrediente poco habitual

Karlos Arguiñano elabora una leche frita con chocolate blanco que aporta cremosidad y un matiz distinto al postre de siempre. La receta mantiene la base tradicional con leche, harina y azúcar.

El cocinero explica el proceso paso a paso, desde la cocción de la masa hasta el rebozado y fritura final. El resultado es un dulce con exterior crujiente y un interior más suave y aromático.