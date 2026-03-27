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Leche frita con chocolate blanco, de Arguiñano: "Un postre tradicional y casero que lo puede hacer cualquiera"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El toque inesperado de Arguiñano: así reinventa la leche frita con un ingrediente poco habitual

El cocinero propone una versión diferente de este postre clásico al incorporar chocolate blanco, logrando una textura más suave y un sabor dulce que sorprende sin perder la esencia tradicional.

Karlos Arguiñano elabora una leche frita con chocolate blanco que aporta cremosidad y un matiz distinto al postre de siempre. La receta mantiene la base tradicional con leche, harina y azúcar.

El cocinero explica el proceso paso a paso, desde la cocción de la masa hasta el rebozado y fritura final. El resultado es un dulce con exterior crujiente y un interior más suave y aromático.

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