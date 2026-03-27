Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ella

Águeda abandonó el convento tras 22 años como monja de clausura: "Cuando salí, el mundo era otro"

Pasó 20 años en un convento y, cuando salió, el mundo era muy distinto a lo que conocía. Hoy, Águeda nos cuenta cómo vivió el final de su reclusión como monja de clausura.

Águeda

Publicidad

Águeda ingresó en un convento de clausura en 1983, con solo 21 años, en un mundo sin internet, móviles ni redes sociales. Durante más de dos décadas vivió ajena a los cambios del exterior, en una rutina tranquila y sin prisas.

"Dentro del convento rezaba, trabajaba y cuidaba a las hermanas mayores", nos cuenta, "la familia iba a verte al convento un par de veces al año, la veías entre dos rejas".

Con el paso del tiempo, empezó a cuestionarse su vocación y a sentir curiosidad por la vida fuera. Por eso, a los 44 años tomó la decisión de abandonar el convento y enfrentarse a una realidad completamente diferente a la que conocía.

Lejos de quedarse atrás, Águeda se adaptó a su nueva vida. Esta cambió su estilo, descubrió el amor y construyó una nueva vida.

Tras 22 años de clausura, Águeda recuerda con cariño aquella época, que le sirvió para despertar una parte de sí misma que creía dormida. Una nueva vida que hoy nos cuenta como exmonja de clausura. ¡Dale al play para escuchar su historia!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Lola Baldrich

Lola Baldrich se sincera sobre el síndrome del nido vacío: "Hay algo en mí que siente que nunca me van a dejar"

Colate Vallejo-Nágera

El motivo de la ruptura entre Colate Vallejo-Nágera y la hija de Mario Conde: "Es una cuestión fundamentalmente de distancia"

Pilar Vidal

Desvelamos el sexo y el nombre del bebé de Fernando Alonso y Melissa Jiménez

Kiko Rivera
Polémica

Un productor musical cuestiona la nueva canción de Kiko Rivera: "Eso está creado por Inteligencia Artificial"

Águeda
Hablamos con ella

Águeda abandonó el convento tras 22 años como monja de clausura: "Cuando salí, el mundo era otro"

Síndrome de hombre lobo
Denuncia

El hijo de Ángela tiene el síndrome del hombre lobo por un medicamento: "Hubo un error en el etiquetado"

Un error en el etiquetado de un medicamento ha provocado que el hijo de Ángela tenga pelo por todo el cuerpo a sus 7 años. Como ella, otras 20 familias sufrieron la misma negligencia.

Vacaciones
Lo vemos

Obligada a renunciar a las vacaciones de Semana Santa por la subida de precios: "Es inasumible"

El encarecimiento de precios a causa de la guerra en Irán hace que esta Semana Santa sea la más cara de la historia. Algo que obliga a muchas personas a cambiar sus planes.

José Domingo

José Domingo, 20 años tratándose de una enfermedad degenerativa que nunca tuvo: "Fue un tratamiento durísimo por nada"

J Kbello, dispuesto a darlo todo en Tu cara me suena 13: “La puedo liar mucho”

J Kbello, dispuesto a darlo todo en Tu cara me suena 13: “La puedo liar mucho”

ECEJ_EC8_INEDITOS_03

VÍDEO INÉDITO: Salma y Daniela demuestran sus habilidades en una clase de buceo

Publicidad