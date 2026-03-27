Desvelamos el sexo y el nombre del bebé de Fernando Alonso y Melissa Jiménez

Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya son padres. Se trata del primer hijo del piloto de Fórmula 1 y el tercero de la periodista, que nació el pasado 25 de marzo.

En Y ahora Sonsoles, Pilar Vidal ha desvelado en exclusiva el sexo y el nombre del bebé. En un gender reveal exclusivo hemos podido saber que es un niño y se llamará Fernando.

La pareja cumple un sueño juntos y completan la familia. Un nacimiento que convierte a Fernando Alonso en padre primerizo. ¡No te pierdas el 'gender reveal' en el vídeo de arriba!