EXCLUSIVA
Desvelamos el sexo y el nombre del bebé de Fernando Alonso y Melissa Jiménez
Pilar Vidal desvela en exclusiva el sexo y el nombre del bebé de Fernando Alonso y Melissa Jiménez. ¡No te lo pierdas!
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Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya son padres. Se trata del primer hijo del piloto de Fórmula 1 y el tercero de la periodista, que nació el pasado 25 de marzo.
En Y ahora Sonsoles, Pilar Vidal ha desvelado en exclusiva el sexo y el nombre del bebé. En un gender reveal exclusivo hemos podido saber que es un niño y se llamará Fernando.
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La pareja cumple un sueño juntos y completan la familia. Un nacimiento que convierte a Fernando Alonso en padre primerizo. ¡No te pierdas el 'gender reveal' en el vídeo de arriba!
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