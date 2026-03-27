VÍDEO INÉDITO: Salma y Daniela demuestran sus habilidades en una clase de buceo

Las hijas de Joaquín y Susana han sido capaces de sumergirse hasta cuatro metros por debajo del nivel del agua sin ningún tipo de esfuerzo, una hazaña que ha sorprendido a sus padres, que no han sido capaces de lograr esa marca.

Tanto Salma como Daniela han confesado que no han sufrido ningún dolor en los oídos durante la inmersión. Susana ha superado a Joaquín en profundidad, a lo que el andaluz le ha dicho: “Anda que no estás contenta por haberme superado”.

Los Sánchez Saborido han superado con creces la prueba del buceo y ya están preparados para sumergirse en aguas japonesas. Al salir del agua, Joaquín estaba deseando quitarse el neopreno y ha bromeado diciendo: “Me voy a quitar esta maceta, que no veas cómo pesa”.