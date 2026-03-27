J Kbello, dispuesto a darlo todo en Tu cara me suena 13: “La puedo liar mucho”

La visita que J Kbello hizo en la pasada edición de Tu cara me suena ha animado al cantante a aceptar el reto de ser concursante oficial en esta edición: “Me lo pasé tan bien que dije, yo tengo que estar aquí más días”.

J Kbello tiene claro que uno de sus puntos fuertes es que canta y baila. “Puedo hacer cositas distintas”, ha asegurado el cantante, dispuesto a afrontar retos exigentes para montar el mayor show posible en plató.

A pesar de ser andaluz, J Kbello ha asegurado que algo que le da miedo que le dé el pulsador es un artista flamenco, ya que es un género que nunca ha cantado y que le da mucho respeto: “La puedo liar mucho”.

El cantante también nos ha confesado que uno de sus grandes referentes en el programa es Blas Cantó. Lo define como “el Dios de Tu cara me suena” y la imitación que hizo de Diana Navarro en su día todavía le sigue poniendo los pelos de punta. ¡Escucha todo lo que nos ha contado J Kbello dándole al play al vídeo de arriba!