José Domingo, 20 años tratándose de una enfermedad degenerativa que nunca tuvo: "Fue un tratamiento durísimo por nada"

Un dolor de espalda fue el inicio de la pesadilla de José Domingo. Tras varias pruebas, en 2005 le diagnosticaron espondilitis anquilosante, una enfermedad degenerativa que, según los médicos, podía dejarle postrado en el futuro y que le obligó a vivir consumiendo fármacos y medicamentos muy fuertes.

José Domingo decidió aislarse para no ser una carga para su entorno: rompió con su pareja, se alejó de amigos y dejó su vida social. Durante dos décadas, su rutina se limitó prácticamente al trabajo y a casa, padeciendo una profunda depresión.

"Es como si hubiera estado con el Covid durante 20 años, dejé de salir, de tener novia, amigos... psicológicamente fue un golpe muy duro", afirma José Domingo, "yo siempre me ponía en lo peor".

Todo cambió en 2024, cuando un nuevo médico revisó su caso y cuestionó el diagnóstico. Tras más pruebas, en 2026 le confirmaron que nunca había tenido la enfermedad. "Por unas décimas de segundo me dio una alegría tremenda, pero luego pensé en todo el tratamiento tan fuerte que me habían metido", señala José Domingo. Un tratamiento que a día de hoy le ha dejado secuelas físicas.

Ahora, tras 20 años medicado y aislado, intenta asimilar la noticia mientras estudia emprender acciones legales y reconstruir su vida. ¡Dale al play para escuchar su historia al completo!