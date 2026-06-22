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La investigación sobre la muerte de Isak Andic entra en una semana clave con diez testigos y una reconstrucción de los hechos

Continúa la investigación por el presunto homicidio de Jonathan Andic a su padre Isak Andic tras haberse descubierto nuevos indicios.

Carlos Quilez sobre Andic

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Desde la sorprendente llamada de Jonathan Andic al 112 para alertar de que su padre, Isak Andic, había caído supuestamente por un barranco en Collbató (Barcelona) mientras paseaban juntos, las sospechas sobre una posible muerte relacionada con intereses familiares, herencias o cuestiones económicas no han dejado de crecer.

La Fiscalía se opuso a levantar las medidas cautelares impuestas a Jonathan debido a las contradicciones detectadas en su declaración. Estas inconsistencias han alimentado las dudas sobre una posible implicación en la muerte del fundador de Mango. Por su parte, la defensa sostiene que la reacción de Jonathan al presenciar el fallecimiento de su padre fue completamente natural.

Aunque Jonathan sigue siendo el principal sospechoso, la jueza y los investigadores también están analizando la posible participación de otras personas. Además, se están examinando los dispositivos electrónicos del investigado en busca de información relevante para el caso.

Nuestro colaborador Carlos Quílez ha adelantado que el próximo martes y miércoles declararán diez testigos. Con estos testimonios, la jueza pretende reunir más información antes de que la Audiencia Provincial decida si mantiene o no la imputación de Jonathan.

Asimismo, durante esos días se llevará a cabo una reconstrucción de los hechos para que Jonathan explique de nuevo, todo lo que ha declarado ante la justicia: qué ocurrió, cómo ocurrió y cuáles fueron exactamente las circunstancias de la caída de su padre.

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