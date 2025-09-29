Antena 3 LogoAntena3
La hija de Montserrat Caballé, sobre el polémico desahucio de la fundación: "El problema es que está en el piso donde vive mi tío"

Hablamos con la Montse Martí Caballé sobre el desahucio de la fundación Montserrat Caballé que estaba previsto para el 3 de octubre. Finalmente, la jueza ha paralizado el alzamiento tras acreditarse la vulnerabilidad de su tío, Carlos Caballé.

Montse Caballé

Sara Sanz Navarro
La hija de Montserrat Caballé visita el programa para recordar a su madre siete años después de su fallecimiento. Su voz se convirtió en una de las más importantes de la ópera en nuestro país y llegó a cruzar fronteras, cantando con artistas de la talla de Freddie Mercury.

Montserrat Caballé y Freddie Mercury

Pese al gran éxito que experimentó la soprano, su familia atraviesa desde hace meses grandes de dificultades económicas. De hecho, la sede de la Fundación Montserrat Caballé, así como su hermano Carlos han estado al borde del desahucio por impagos de más de 40.000 euros.

Según nos cuenta Montse, la sede de la fundación está en el domicilio donde vive su tío y su prima. Los impagos se produjeron en el piso y hubo desarreglos burocráticos que en realidad no estaban directamente relacionados con la fundación.

Finalmente, la jueza ha paralizado el desahucio tras quedar acreditada la situación de vulnerabilidad de Carlos Caballé. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!

