El sorprendente final del monólogo improvisado de Txabi Franquesa: “Defeco con la puerta abierta”

Es un lujo sólo posible en Pasapalabra que un invitado convierta su presentación en un monólogo y eso hay que agradecérselo a Txabi Franquesa. El cómico ha vuelto a ser el punto de inflexión entre la tensa Silla Azul y la diversión del resto del programa. Ya lo hizo la pasada tarde cuando le confesó a Roberto Leal que es su “referente comparativo… para mal”.

En esta ocasión, el inesperado show de Txabi ha comenzado cuando el presentador le ha comentado lo “elegante” que estaba gracias a su camisa… ¿negra? El color de la prenda ha dado para un debate entre el gris marengo, el daltonismo de Roberto y, más avanzado el programa, el verde que veía Dafne Fernández. “Puede ser un negro de soltero, que se va desgastando porque no tenemos tiempo para poner lavadoras selectivas”, ha bromeado el invitado.

El monólogo ha avanzado centrándose en la soledad y en sus consecuencias, momento en el que ha llegado una frase reveladora de Txabi: “Defeco con la puerta abierta”. ¡Descúbrelo al completo en el vídeo!