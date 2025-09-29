Antena 3 LogoAntena3
El actor ha estado impresionante con el panel de Palabras Cruzadas dedicado a este deporte y ha explicado por qué lo conoce tanto.

El motivo por el que Iván Sánchez se luce en Pasapalabra con una lección sobre esgrima

Alberto Mendo
Publicado:

Aunque los concursantes de Pasapalabra son los líderes de sus equipos gracias a su estudio y sus conocimientos, los invitados siempre aportan una ayuda que es fundamental. Manu ha encontrado en Dafne Fernández e Iván Sánchez a dos refuerzos de lujo. La actriz fue quien resolvió el panel del ¿Dónde Están? en el pasado programa.

Dafne Fernández, en Pasapalabra

En esta ocasión, ha sido Iván quien ha brillado al resolver casi todo el panel de Palabras Cruzadas. Lo sorprendente es que iba sobre esgrima. “Para algo tenía que utilizarse mi carrera”, ha comentado el actor. No se refería a la interpretación, sino a Educación Física, con la casualidad de que estudió ese deporte en concreto en su momento.

“Algo me sonaba”, ha reconocido Iván sobre las palabras del panel. Como ha respondido Roberto Leal, “se ha notado” porque ha dado una lección magistral. ¡Compruébalo en el vídeo!

