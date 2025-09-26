Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Ángel sigue trabajando después de jubilarse para pagar el alquiler: "Si tuviera una pensión digna, no lo haría"

Tras jubilarse, a Ángel se le quedó una pensión de 850 euros. Su alquiler es de 840, por lo que se ha visto obligado a volver a trabajar para poder costearse sus gastos.

Ángel

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 30% de los jubilados se presentan dispuestos a volver a trabajar. Esto podría afectar al mercado laboral, que podría elegirles antes que a trabajadores jóvenes que se incorporan al mundo laboral.

Ángel tiene 77 años y sigue trabajando. Pese a que está jubilado, su pensión era tan baja con respecto a sus gastos, que decidió reinventarse.

"No me queda otra, si tuviera una pensión digna no estaría trabajando en estos momentos", señala, "tuve que aprender a manejar una excavadora a los 73 años".

Cuando su empresa en la que trabajaba como electricista quebró, se hizo autónomo y ahora trabaja con una retroescavadora que le permite vivir con tranquilidad. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Luisa Martín

Luisa Martín, sobre los abusos a los que se enfrentaban las actrices de la época: "A mí una vez me pusieron la mano en el culo"

Ana Torroja

Ana Torroja se pronuncia sobre una posible vuelta de Mecano: "Sería increíble, pero complicado"

Amiga de la mujer de Lucas

La verdad tras la relación de Andy y Lucas: "Lucas no está bien al 100% con el año que lleva y lo que se está diciendo"

Ángel
Nos lo cuenta

Ángel sigue trabajando después de jubilarse para pagar el alquiler: "Si tuviera una pensión digna, no lo haría"

Raphael
Última hora

Raphael cancela su concierto en Zamora por una laringitis: "Su mujer confirma que no es Covid"

Compañero de celda de los marqueses de Urquijo
Exclusiva

La versión del compañero de Rafi, condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo: "Solo querían matarle a él"

Pasó dos años en la misma prisión que Rafi Escobedo, el autor del crimen de los Urquijo, y Javier Anastasio, su cómplice. Hoy, nos cuenta todo lo que le confesaron sobre el caso.

La clave de Arguiñano para añadir la medida perfecta de caldo a un arroz cremoso
¡Toma nota!

La clave de Arguiñano para añadir la medida exacta de caldo a un arroz cremoso

Karlos Arguiñano ha desvelado su clave infalible para no pasarse con el caldo cuando se trata de un arroz cremoso.

Testigo de la muerte de Paquirri

Testigo de la trágica muerte de Paquirri en Pozoblanco: "Todavía recuerdo muchas veces ese grito ensordecedor"

Bertín Osborne

Bertín Osborne, orgulloso de su soltería: "He descubierto la maravilla de estar solo"

Curro Romero

Hablamos con la mujer de Curro Romero tras recibir el alta hospitalaria: "Hemos pasado otro susto, pero ahora está fenomenal"

Publicidad