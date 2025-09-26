Nos lo cuenta
Ángel sigue trabajando después de jubilarse para pagar el alquiler: "Si tuviera una pensión digna, no lo haría"
Tras jubilarse, a Ángel se le quedó una pensión de 850 euros. Su alquiler es de 840, por lo que se ha visto obligado a volver a trabajar para poder costearse sus gastos.
El 30% de los jubilados se presentan dispuestos a volver a trabajar. Esto podría afectar al mercado laboral, que podría elegirles antes que a trabajadores jóvenes que se incorporan al mundo laboral.
Ángel tiene 77 años y sigue trabajando. Pese a que está jubilado, su pensión era tan baja con respecto a sus gastos, que decidió reinventarse.
"No me queda otra, si tuviera una pensión digna no estaría trabajando en estos momentos", señala, "tuve que aprender a manejar una excavadora a los 73 años".
Cuando su empresa en la que trabajaba como electricista quebró, se hizo autónomo y ahora trabaja con una retroescavadora que le permite vivir con tranquilidad. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
