Ángel sigue trabajando después de jubilarse para pagar el alquiler: "Si tuviera una pensión digna, no lo haría"

El 30% de los jubilados se presentan dispuestos a volver a trabajar. Esto podría afectar al mercado laboral, que podría elegirles antes que a trabajadores jóvenes que se incorporan al mundo laboral.

Ángel tiene 77 años y sigue trabajando. Pese a que está jubilado, su pensión era tan baja con respecto a sus gastos, que decidió reinventarse.

"No me queda otra, si tuviera una pensión digna no estaría trabajando en estos momentos", señala, "tuve que aprender a manejar una excavadora a los 73 años".

Cuando su empresa en la que trabajaba como electricista quebró, se hizo autónomo y ahora trabaja con una retroescavadora que le permite vivir con tranquilidad. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!