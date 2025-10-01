Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 1 de octubre

La hilarante respuesta de Daniel Diges sobre Pamela Anderson: “Tengo una mente muy sucia”

El actor se ha equivocado con la única prenda que Pamela Anderson lució en su boda con Tommy Lee. “Podría ser perfectamente”, le ha reconocido Roberto Leal.

Alberto Mendo
Publicado:

Daniel Diges ha conseguido que un panel sobre prendas de vestir y sus referencias en la cultura popular termine con un inesperado toque de humor. El actor ha convertido a Pamela Anderson en la protagonista de la prueba Palabras Cruzadas con una de sus respuestas.

Hay que destacar que, antes de su ocurrencia, la actriz Ana Ruiz ya había tropezado en esa piedra. Ella misma se ha echado a reír al asegurar que con la única prenda que Pamela Anderson lució en su boda con Tommy Lee fue… ¡un corsé!

Más sorprendente ha sido la respuesta que Dani ha dado después. De hecho, él mismo ha comentado su lapsus: “Tengo una mente muy sucia”. Roberto Leal se ha mostrado comprensivo: “Podría ser perfectamente, por qué no”. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!

