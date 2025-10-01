Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 1 de octubre

Daniel Diges bromea con su pleno en el ¿Dónde Están?: "Así somos los rubios"

Justo después de que Manu sorprendiera con su rapidez en la prueba, el actor le ha emulado completando el panel del equipo azul.

Daniel Diges bromea con su pleno en el ¿Dónde Están?: “Así somos los rubios”

Alberto Mendo
Publicado:

Daniel Diges ha hecho un hueco en su agenda y se ha quitado la máscara de ‘El fantasma de la ópera’ para visitar Pasapalabra. Ha tardado en regresar al concurso, tanto que aún no conocía ni a Manu ni a Rosa, pero se ha puesto las pilas rápidamente. De hecho, ha ido de menos a más en este programa, con gazapos tan divertidos como el que ha dejado en Palabras Cruzadas con una respuesta sobre Pamela Anderson. “Tengo una mente muy sucia”, ha bromeado.

La hilarante respuesta de Daniel Diges sobre Pamela Anderson

Sin embargo, se ha desquitado en el ¿Dónde Están?, una prueba con dos opciones que parecían un homenaje a Epi y Blas en Barrio Sésamo: cerca y lejos. Primero ha jugado el equipo naranja, aunque Manu ha resuelto su panel de forma tan fugaz que ha vuelto a sorprender a todos, por más que sea habitual en él esta destreza nemotécnica.

El equipo azul ha jugado con esa presión. Tras sus números aparecían países que están situados lejos de España y este panel se les estaba resistiendo hasta que Dani, en su segundo turno, ha dado la sorpresa. Con mucha calma, ha ido hilando hasta resolver la prueba. Comparándose con Manu, el actor ha bromeado: “Así somos los rubios”. ¡Revive este momento en el vídeo!

