Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 1 de octubre

Aire de fiesta al escuchar cantar a Ana Ruiz en Pasapalabra: “¡Un musical ya!”

Daniel Diges se ha quedado maravillado al escuchar la voz de su compañera en el equipo azul con uno de los grandes éxitos de Karina.

Aire de fiesta al escuchar cantar a Ana Ruiz en Pasapalabra: “¡Un musical ya!”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La actriz Ana Ruiz ha regresado a Pasapalabra arrasando. Con su sonrisa, con su voz y firmando un pleno incontestable en La Pista. Nada ha podido hacer Fernando Gil, su rival, ante este torrente de felicidad apuntándose a ‘La fiesta’ de Karina.

“Buena música”, comentaba Roberto Leal sobre el año de la canción: 1968. En cuanto ha sonado el primer fragmento, a Ana se le ha iluminado la mirada y ha empezado a bailar… y, después, a cantar. Todos se han quedado maravillados, aunque la actriz ya ha demostrado en otras visitas que tiene una voz prodigiosa.

Ana Ruiz se pone “rebelde” para sorprender con la voz más dulce escuchada en La Pista

“¡Un musical para Ana ya!”, ha pedido Daniel Diges, precisamente una de las grandes estrellas de ese género. Roberto también se ha rendido a la sevillana: “Esto no es nuevo, cada vez que viene lo borda”. ¡Descubre este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Aire de fiesta al escuchar cantar a Ana Ruiz en Pasapalabra: “¡Un musical ya!”

Aire de fiesta al escuchar cantar a Ana Ruiz en Pasapalabra: “¡Un musical ya!”

eugenia

Eugenia Martínez de Irujo, preparada para la boda de su hermano Cayetano: "Yo a Bárbara la adoro"

Hija Jesús Puente

La hija de Jesús Puente, sobre el diagnóstico erróneo que se llevó a su padre: "Con el tiempo no te quedas con eso"

Burocracia de la muerte
Lo vemos

La burocracia de la muerte que impide vivir el duelo: "Nadie te explica lo que tienes que hacer"

Rescatan a un hombre
Insólito

Rescatan a un joven tras tres días a la deriva en Gran Canaria: "Ha demostrado ser muy fuerte"

Machete en las 600 de Albacete
MÁS allá de la línea roja

"Si se roba un gallo, se arma la guerra": Las 600 de Albacete, lugar de droga, analfabetismo y machetes

Es uno de los barrios más marginales de España atendiendo a las cifras de pobreza: 4.189 euros es la renta media anual por familia (Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares 2020), unos 350 euros al mes por vecino. Entre edificios en avanzado estado de abandono y enganches de luz kilométricos, conviven una población de etnia gitana (mayoría), con una población africana que aumenta su presencia.

Examiga de la presunta secuestradora de Horche
Última hora

Examiga de la mujer acusada de secuestrar a una menor en Horche: "Decía que tenía 18 años y que era su sobrina"

En Horche (Guadalajara), una familia ha acusado a una mujer del pueblo de secuestrar a su hija de 15 años. Hoy, hablamos con vecinos del municipio y accedemos al zulo donde supuestamente tenía a la menor.

Elsa Pataky

Elsa Pataky, sin previsión de volver a España: "Me encanta pasar temporadas allí, pero no me veo viviendo"

Alan

Alan cuenta cómo una voltereta en el instituto le cambió la vida: "Cuando caí no sentí dolor, pero de repente no me podía mover"

Cubrecolchón

María cayó en la estafa del cubrecolchón mágico de 3.300 euros: "Decían que quitaba los dolores"

Publicidad