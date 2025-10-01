Aire de fiesta al escuchar cantar a Ana Ruiz en Pasapalabra: “¡Un musical ya!”

La actriz Ana Ruiz ha regresado a Pasapalabra arrasando. Con su sonrisa, con su voz y firmando un pleno incontestable en La Pista. Nada ha podido hacer Fernando Gil, su rival, ante este torrente de felicidad apuntándose a ‘La fiesta’ de Karina.

“Buena música”, comentaba Roberto Leal sobre el año de la canción: 1968. En cuanto ha sonado el primer fragmento, a Ana se le ha iluminado la mirada y ha empezado a bailar… y, después, a cantar. Todos se han quedado maravillados, aunque la actriz ya ha demostrado en otras visitas que tiene una voz prodigiosa.

“¡Un musical para Ana ya!”, ha pedido Daniel Diges, precisamente una de las grandes estrellas de ese género. Roberto también se ha rendido a la sevillana: “Esto no es nuevo, cada vez que viene lo borda”. ¡Descubre este momento en el vídeo!