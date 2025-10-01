Extraterrestres: Rosa hace un Rosco de 23 aciertos en primera vuelta... ¡y Manu logra remontar!

Manu y Rosa se hacen mejores mutuamente y así lo han demostrado en este Rosco, en uno de sus mejores duelos de los 220 que han disputado juntos en Pasapalabra. Ha sido extraordinario lo que los dos han hecho, a pesar de que se les ha resistido el bote de 2.194.000 euros.

Por sólo dos segundos de diferencia, Rosa ha comenzado la prueba. Los dos concursantes han llegado muy igualados, en parte porque Daniel Diges había conseguido salvar el pleno en el ¿Dónde Están? para la gallega.

Ha sido uno un Rosco rápido, e igualado hasta la J. De hecho, los dos tenían 9 aciertos cuando han pasado en la L. Después, Rosa ha asombrado a todos con un fantástico turno de 14 aciertos, cerrando la primera vuelta con 23 aciertos. Al no ver opciones para las dos preguntas pendientes, se ha plantado.

Espectacular ha sido lo de Rosa, pero también lo que Manu ha hecho después. Necesitaba emular esos 14 aciertos… ¡y lo ha conseguido! Con toda la presión, ha hecho una de sus remontadas más impresionantes. ¡Dale al play y revive este apasionante duelo!