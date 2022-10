La hazaña de un hostelero madrileño que se ha hecho viral: ¿Comemos los españoles demasiado tarde?

Seguro que en alguna ocasión te ha ocurrido que has llegado a un restaurante y no has podido comer nada porque la cocina ya estaba cerrada.

Esto es lo que les ha ocurrido a unos clientes de Tomás, un hostelero de Guadalix de la Sierra que se ha hecho viral en TikTok por este motivo. Llegaron al restaurante cuando ya estaban fuera del horario de apertura, se negaron a atenderlos y no se lo tomaron del todo bien.

El hombre ha explicado que tienen unos horarios que hay que respetar porque ellos también tienen derecho a comer. “El personal que hay aquí también quiere descansar”, dice en el vídeo.

Tomás decidió dar sus explicaciones a través de TikTok y su vídeo acumula ya más de cinco millones de visualizaciones. Y aunque son muchos los que le apoyan, también hay quienes no están de acuerdo con lo que ha hecho el hostelero.

¿Comemos los españoles demasiado tarde? Nosotros deberíamos ser los que menos nos quejásemos, pues las cocinas están abiertas hasta tarde en comparación con otros países de Europa. En Dinamarca, por ejemplo, a la una y media de la tarde ya no permite que los clientes entren a comer a los bares. Países como Alemania o Reino Unido echan el cierre a las dos, e incluso en Portugal, aunque son un poco más flexibles, no lo son tanto como en nuestro país. Nuestros vecinos cierran la cocina a las tres.

Aun siendo España el país en el que más tarde se cierran las cocinas, ¡todo son quejas!