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Hablamos con la hermana de una de las españolas en cuarentena: "Lo está llevando de la mejor forma dentro de la situación"

Aitana es una de las españolas que viajaba en el MV Hondius donde comenzó el brote de hantavirus. En Y ahora Sonsoles, su hermana Isidora nos cuenta cómo está viviendo la cuarentena.

Hermana confinada

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El buque MV Hondius llegó este domingo a Canarias, donde desembarcaron los pasajeros que no presentaban síntomas de hantavirus. Después, los 14 ciudadanos españoles fueron trasladados en un avión medicalizado hasta Madrid, donde permanecen aislados en el Hospital Gómez Ulla.

Tras las primeras pruebas PCR, únicamente uno de los españoles ha dado positivo en hantavirus y ha comenzado a desarrollar síntomas. El paciente ya ha sido ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital, donde continuará bajo vigilancia médica.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Isidora, la hermana de Aitana, una de las españolas que viajaba en el crucero y que ahora está en cuarentena. Según nos cuenta, su hermana se encuentra bien, sin síntomas y con esperanza de poder salir pronto.

La familia de Aitana ha podido visitarla en el hospital, aunque no verla en persona. Estos le han llevado algo de comida o ropa, que previamente pasan por controles sanitarios.

"Está tranquila dentro de la situación", afirma Isidora. Aunque advierte que no está siendo fácil, Isidora quiere transmitir tranquilidad y afirma que toda la familia está bien, esperando pronto volver a abrazar a Aitana.

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