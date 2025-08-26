Publicidad
El Hormiguero
Antonio Banderas elogia a Marta Ribera con una comparación que emociona a los fans del musical
El intérprete se deshizo en preciosas palabras hacia su compañera asegurando que merece más reconocimiento del que ya tiene.
El Hormiguero se llenó de cine de la mano de Antonio Banderas y Marta Ribera. Los actores llegaron al plató para hablar de Gypsy, el musical que estaban a punto de estrenar.
A pesar del reconocimiento nacional e internacional que poseen ambos, Antonio mostró cierta tristeza por su compañera, al considerar que su talento no recibe todo el valor que merece en España. “Si hubiese nacido en Nueva York, sería una de las grandes”, afirmó.