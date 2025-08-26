Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 26 de agosto

El recuerdo nostálgico de Poty en Pasapalabra: “Se me ha encogido el corazón”

El coreógrafo se ha emocionado al descubrir la canción que la ha tocado en La Pista y no se ha resistido a confesar el motivo.

El recuerdo nostálgico de Poty en Pasapalabra: “Se me ha encogido el corazón”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Gracias a su profesión, Poty puede considerar que cuenta con una gran ventaja en sus duelos en La Pista contra Lydia Valentín. Ya lo demostró el coreógrafo en el pasado programa, incluso tirando de una cierta fanfarronería, cuando acertó con un poco de sufrimiento pero asegurando que lo había hecho a propósito para dar una oportunidad a su rival.

¿Estrategia o fanfarronada? Poty termina presumiendo de victoria en la Pista

En esta ocasión, su triunfo ha sido del todo contundente. Poty ha reconocido la canción en cuanto ha sonado el primer fragmento. Incluso se ha permitido bromear cantando primero ‘Que me coma el tigre’, de Lola Flores. Sin embargo, tenía muy clara la respuesta correcta, confesando sobre ese tema de 1987: “De esos años me las sé todas”.

Poty ha reconocido lo que le gustaba ‘Together forever’, de Rick Astley, hasta el punto de que se ha emocionado con un recuerdo lleno de nostalgia. Tras bailar este temazo con Lydia, lo ha compartido con todo el público. “Se me ha encogido el corazón”, ha asegurado el invitado. ¡Descubre su bonita anécdota en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“Si hubiese nacido en Nueva York, ella sería una Liza Minnelli”: las bonitas palabras de Antonio Bandera a Marta Ribera

Antonio Banderas elogia a Marta Ribera con una comparación que emociona a los fans del musical

Marta Ribero y Antonio Banderas explican su truco para cuidar la voz... ¡Dejan de hablar!

El truco de Antonio Banderas y Marta Ribera para cuidar su voz antes de una función

Manu pasa de la remontada... ¿al bote de 2.038.000 euros?: máximo suspense en El Rosco

Manu pasa de la remontada... ¿al bote de 2.038.000 euros?: máximo suspense en El Rosco

El increíble final de Poty a punto de resolver el ¿Dónde Están?: “¡Qué fastidio!”
Mejores momentos | 26 de agosto

El increíble final de Poty a punto de resolver el ¿Dónde Están?: “¡Qué fastidio!”

¿Qué son “yales”? El chiste de Roberto Leal sobre el reguetón ‘Dale, Don Dale’
Mejores momentos | 26 de agosto

¿Qué son “yales”? Roberto Leal desata las risas con un chiste sobre el reguetón de Don Omar

El recuerdo nostálgico de Poty en Pasapalabra: “Se me ha encogido el corazón”
Mejores momentos | 26 de agosto

El recuerdo nostálgico de Poty en Pasapalabra: “Se me ha encogido el corazón”

El coreógrafo se ha emocionado al descubrir la canción que la ha tocado en La Pista y no se ha resistido a confesar el motivo.

Antonio Matos se rompe al recordar a Caritina Goyanes
Exclusiva

Antonio Matos se rompe al recordar a Caritina Goyanes en el aniversario de su fallecimiento: "No quiero esconder mi dolor"

Hace un año, fallecía Caritina Goyanes a los 46 años. La esposa de Antonio Matos dejaba rota a toda su familia y hoy ha querido recordarla en exclusiva en nuestro programa.

curandero

Hablamos en exclusiva con el curandero detenido por ofrecer sexo en sus tratamientos: "Yo no le digo a nadie que se tenga que acostar conmigo"

mati

Nuevas pistas sobre la desaparición de Matilde en Indonesia: "Si a Mati la robaron pudo haber un forcejeo"

El Hormiguero entrega el premio al mejor futbolista con un ganador inesperado: ¡descúbrelo en el avance de su nueva película!

El Hormiguero entrega el premio al mejor futbolista con un ganador inesperado: ¡descúbrelo en el avance de su nueva película!

Publicidad