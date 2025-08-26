El recuerdo nostálgico de Poty en Pasapalabra: “Se me ha encogido el corazón”

Gracias a su profesión, Poty puede considerar que cuenta con una gran ventaja en sus duelos en La Pista contra Lydia Valentín. Ya lo demostró el coreógrafo en el pasado programa, incluso tirando de una cierta fanfarronería, cuando acertó con un poco de sufrimiento pero asegurando que lo había hecho a propósito para dar una oportunidad a su rival.

En esta ocasión, su triunfo ha sido del todo contundente. Poty ha reconocido la canción en cuanto ha sonado el primer fragmento. Incluso se ha permitido bromear cantando primero ‘Que me coma el tigre’, de Lola Flores. Sin embargo, tenía muy clara la respuesta correcta, confesando sobre ese tema de 1987: “De esos años me las sé todas”.

Poty ha reconocido lo que le gustaba ‘Together forever’, de Rick Astley, hasta el punto de que se ha emocionado con un recuerdo lleno de nostalgia. Tras bailar este temazo con Lydia, lo ha compartido con todo el público. “Se me ha encogido el corazón”, ha asegurado el invitado. ¡Descubre su bonita anécdota en el vídeo!