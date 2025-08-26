El increíble final de Poty a punto de resolver el ¿Dónde Están?: “¡Qué fastidio!”

Roberto Leal ha sorprendido a todos al revelar que las opciones del ¿Dónde Están? en este programa de Pasapalabra eran dos interjecciones: “uf” y “ah”. A Rosa le ha costado decantarse pero ha asegurado que es más de “uf para todo”. Lo que el equipo azul ha encontrado en el panel son palabras relacionadas con el cansancio.

La concursante, Nerea Rodríguez y Poty se han encontrado con términos con “agotamiento”, “fatiga”… y es lo que les ha ido haciendo mella según pasaban los segundos. La tensión ha ido en aumento y el coreógrafo ha cogido el testigo para un turno que iba a terminar siendo decisivo..., y que no ha terminado con final feliz como en La Pista.

Parecía que iba a ser la jugada salvadora, porque ha ido enlazando números hasta llegar a un cara o cruz al límite del tiempo. Ha arriesgado in extremis… y ha fallado, dejando el panel con cero aciertos. Ironías de la prueba, la palabra que ha fallado es “fastidio”. ¡Revívelo en el vídeo!