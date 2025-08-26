Publicidad
El Hormiguero
El truco de Antonio Banderas y Marta Ribera para cuidar su voz antes de una función
Los actores desvelaron su secreto para poder darlo todo antes de una función musical.
El Hormiguero tuvo la oportunidad de recibir a Antonio Banderas y a Marta Ribera, juntos por primera vez el plató para hablar de la obra teatral en la que trabajaban juntos. Una noche cargada de anécdotas, complicidad y mucha pasión por el teatro.
Durante la entrevista, Pablo Motos les preguntó cómo cuidan su voz para afrontar tantas funciones. Los actores confesaron que a veces pasan días enteros sin hablar para protegerla. ¡Imperdible!