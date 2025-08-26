El truco de Antonio Banderas y Marta Ribera para cuidar su voz antes de una función

El Hormiguero tuvo la oportunidad de recibir a Antonio Banderas y a Marta Ribera, juntos por primera vez el plató para hablar de la obra teatral en la que trabajaban juntos. Una noche cargada de anécdotas, complicidad y mucha pasión por el teatro.

Durante la entrevista, Pablo Motos les preguntó cómo cuidan su voz para afrontar tantas funciones. Los actores confesaron que a veces pasan días enteros sin hablar para protegerla. ¡Imperdible!