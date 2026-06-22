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CASO ÁBALOS

Hablamos con un compañero de prisión de Ábalos y Koldo: "Al principio estaban muy juntos, pero ahora están más distanciados"

Tras conocer la condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos y de 19 años para Koldo García, hablamos con un interno de la cárcel de Soto del Real en la que se encuentran desde el 27 de noviembre de 2025.

Compañero de prisión de Ábalos y Koldo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por el caso de las mascarillas durante la pandemia, por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. De igual forma, su exasesor ministerial Koldo García ha sido condenado a 19 años de cárcel, mientras que Víctor Aldama ha quedado exento de entrar en prisión por colaborar con la justicia.

Tanto Koldo como Ábalos permanecían en la prisión madrileña de Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre de 2025. Una prisión en la que comparten tiempo con alrededor de mil reclusos, que conocen bien su comportamiento.

"Son educados y respetuosos, como personas normales, no se les ve conflictivos", afirma uno de los internos de la prisión que ha coincidido con Koldo y con Ábalos.

Según nos cuenta, Koldo era quien más "apagado" estaba durante estos meses. "Creo que intuía que se les iba a venir algo encima gordo", señala el compañero de prisión.

La relación entre Koldo y Ábalos dentro de la prisión de Soto del Real siempre fue muy cercana, según cuenta el interno, pero recientemente algo parece haber cambiado entre ellos. "Al principio estaban muy juntos, pero ahora se ve más distancia", afirma.

La condena ha sorprendido enormemente al entorno de Koldo y Ábalos. Tanto que Andrea de la Torre, la pareja del exministro de Transportes, dice encontrarse "en shock".

Andrea de la Torre

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