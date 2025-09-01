Hablamos con las amigas de Mati, la mujer hallada sin vida en Indonesia: "Esto no está cerrado, al puzzle le faltan piezas"

Casi dos meses después de la desaparición de Mati, aparece el cuerpo sin vida de la mochilera de 72 años cuya pista se perdió en la isla de Lombok, Indonesia. Las autoridades lo encontraron enterrado en una playa cercana al hotel donde se hospedaba y en estado de descomposición.

Dos hombres han sido detenidos tras confesar la planificación y ejecución del crimen. Estos son un trabajador y un extrabajador del hotel, que dicen haber entrado en la habitación de Mati el día de los hechos, haberla atacado con una barra de hierro para robarle dinero y haber escondido el cuerpo.

Los presuntos autores del crimen le robaron a Mati 156 euros y escondieron sus pertenencias, que aparecían hace apenas unas semanas en el contenedor del hotel. Sin embargo, existen contradicciones en las versiones del personal del hotel.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ana Jorba, amiga de Mati. Según nos cuenta, ella estuvo en el mismo hotel en el que trabajaron los presuntos autores del crimen, así como a una trabajadora que también es sospechosa en el caso. "Cuando a mí me robaron en ese mismo hotel pude conocer a Mala, la encargada", señala.

Todavía no se ha confirmado que el cuerpo encontrado en la playa sea el de Mati, por lo que están a la espera de confirmación y de la actuación de las autoridades, que hasta ahora denuncian que no se han movilizado lo suficiente. "Como españoles nos merecemos una ayuda, es lo que queremos reclamar".

Como ella, Aarti, otra de las amigas de Mati, asegura que se sienten abandonadas por las instituciones. "Esto no está cerrado, al puzzle le faltan piezas", advierte, lamentando la pérdida de una amiga que ella define como maravillosa.

Son muchas las incógnitas alrededor del crimen de Mati. ¿Por qué la mataron? ¿Quiénes lo llevaron a cabo realmente? ¿Hablará la policía de Lombok en los próximos días?