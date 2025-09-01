Peleas Ilegales en España: Hablamos con sus organizadores

Peleas ilegales, enfrentamientos de violencia extrema sin límites que se producen de forma clandestina en nuestro país. Lo que parece un mito urbano, existe, y se exhiben sin pudor en las redes sociales. Personas encapuchadas, golpes y sangre con un público reducido que grita con cada golpe.

Nuestra compañera Gema Soubrier ha investigado sobre estas peleas clandestinas adentrándose en uno de estos clubes que se hacen llamar Streets Fight Club, una organización de origen ruso que opera también en España. Tras semanas de negociaciones, Más Espejo consigue hablar con el líder ruso, bajo sus condiciones: "Streets Fight Club es el sitio donde se junta la gente que no quiere la sociedad, las personas de la calle, somo razas de pelea como los perros" nos explica el fundador tapado para que no se le reconozca.

Peleas con intereses

La organización nace en Rusia, "dos personas tenían un problema entre ellos y se estaban buscando para matarse, les organizamos una pelea y ahora son amigos" nos cuenta. Estas peleas son un modelo de negocio, se mueve mucho dinero en ellas pero los luchadores lo hacen por otros intereses, "la mayoría ni pregunta por el dinero" nos cuenta.

Conseguimos hablar con la persona que mueve los hilos en España, él organiza las peleas, selecciona a los luchadores y busca las localizaciones; "son sitios abandonados, que están afuera de las ciudades sin llamar mucho la atención", nos confiesa.

Al borde de la muerte

En estas peleas no hay limite, ni tiempo, se para cuando alguno se rinde o hay un K.O, "tuvimos que parar una pelea porque el luchador estaba medio fiambre", nos dice casi sin inmutarse.

Las personas que se presentan a estas peleas son de diversos perfiles, "de todo, chavales de calle, luchadores de gimnasio o hooligans", nos comenta.

Pero estas peleas no son sólo cosa de hombres. Jess, nos cuenta como se siente 24 horas antes de presentarse a una de estas peleas, "por sobrevivir y por instinto de supervivencia soy capaz de todo he vislumbrado incluso la posibilidad de morir", nos confiesa.