Así son los carteles de La Voz 2025: muy pronto, estreno de la nueva temporada

La Voz regresa a Antena 3 con una nueva edición que viene cargada de novedades y con un equipo de coaches de lujo: Malú, Pablo López, SebastiánYatra y Mika serán los encargados de descubrir y guiar a las mejores voces del país.

Mika se estrena en el programa y llega dispuesto a dar la sorpresa. Malú vuelve a su silla tras consolidarse como una de las grandes referencias de La Voz. Pablo López repite una temporada más como uno de los artistas más queridos del país, mientras que Sebastián Yatra regresa al programa decidido a hacerse con la victoria.

La nueva edición, presentada oficialmente en el FesTVal de Vitoria, promete actuaciones emociones fuertes y noches únicas donde el talento, la emoción y las risas están aseguradas. ¡No te lo pierdas!