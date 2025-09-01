Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Debate

Begoña Villacís, sobre el aumento de las incidencias en los trenes: "Los AVEs dan votos, pero hay que mantenerlos"

Este año, los trenes han sufrido numerosas incidencias en nuestro país. Cancelaciones, averías y retrasos ante los que los pasajeros no encuentran explicación.

Begoña Villacís

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

En los últimos meses, miles de viajeros han sufrido retrasos, cancelaciones y averías en el servicio ferroviario de nuestro país. Las incidencias, cada vez más frecuentes, han puesto en entredicho la fiabilidad de un sistema que para muchos constituye su principal medio de transporte diario.

Las quejas de los usuarios se multiplican mientras las autoridades y las operadoras se cruzan acusaciones sobre el origen de los problemas: falta de inversión, fallos técnicos o deficiencias en la gestión. El malestar crece y la confianza en los trenes se tambalea en uno de los momentos de mayor demanda de movilidad.

Begoña Villacís, nueva colaboradora de Y ahora Sonsoles, ha apuntado a la gestión de los gobiernos. "Los AVEs dan votos, pero no se trata de poner AVEs, sino de mantener las inversiones", advierte la exvicealcaldesa de Madrid.

Según Villacís, el problema es el mantenimiento de las líneas existentes: "El tren es un lujo y en España eran maravillosos, pero hay que mantener las cosas".

Muchos ya no se fían de los trenes y lo descartan como medio de transporte habitual. ¿Tomarán medidas para volver a ganarse la confianza de los pasajeros?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Begoña Villacís

Begoña Villacís, sobre el aumento de las incidencias en los trenes: "Los AVEs dan votos, pero hay que mantenerlos"

María Becerra, Joaquina, Carla Morrison y Chiara Oliver se suman a La Voz 2025 como asesores

María Becerra, Joaquina, Carla Morrison y Chiara Oliver se suman a La Voz 2025 como asesores

Coaches y Eva González La Voz 2025

Así son los carteles de La Voz 2025: muy pronto, estreno de la nueva temporada

Amiga de Mati
ASESINATO DE MATILDE

La amiga de Matilde: “Le arrebataron la vida en el lugar donde se sentía segura”

Ana Jorba
Novedades del caso

Hablamos con las amigas de Mati, la mujer hallada sin vida en Indonesia: "Esto no está cerrado, al puzzle le faltan piezas"

Antena 3 presenta en el FesTVal de Vitoria la nueva temporada de La Voz: descubre las novedades de la nueva temporada
Rueda de prensa

Antena 3 presenta en el FesTVal de Vitoria la nueva temporada de La Voz: ¡estas son todas sus novedades!

El Megabloqueo y el Botón del Arrepentimiento, entre las novedades de la nueva edición del programa que se ha presentado este lunes en el FesTVal de Vitoria con Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra como coaches y Eva González como su presentadora.

Ramos
Sergio Ramos

Un experto analiza la primera canción de Sergio Ramos: "Parece hecha por una inteligencia superior"

Sergio Ramos ha revolucionado a todos tras lanzar su primera canción en solitario, 'Cibeles'.

La ayuda final, clave para Yaiza: ¡se lleva 6.425 euros en La ruleta de la suerte!

La ayuda final, clave para Yaiza: ¡se lleva 6.425 euros en La ruleta de la suerte!

Hablamos con la hija de Manolo de la Calva

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de los hijos de Manolo de la Calva tras su fallecimiento

¡Increíble! Yaiza gana 2.525 euros en un panel sobre cortinas

¡Increíble! Yaiza gana 2.525 euros en un panel sobre cortinas

Publicidad