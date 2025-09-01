Begoña Villacís, sobre el aumento de las incidencias en los trenes: "Los AVEs dan votos, pero hay que mantenerlos"

En los últimos meses, miles de viajeros han sufrido retrasos, cancelaciones y averías en el servicio ferroviario de nuestro país. Las incidencias, cada vez más frecuentes, han puesto en entredicho la fiabilidad de un sistema que para muchos constituye su principal medio de transporte diario.

Las quejas de los usuarios se multiplican mientras las autoridades y las operadoras se cruzan acusaciones sobre el origen de los problemas: falta de inversión, fallos técnicos o deficiencias en la gestión. El malestar crece y la confianza en los trenes se tambalea en uno de los momentos de mayor demanda de movilidad.

Begoña Villacís, nueva colaboradora de Y ahora Sonsoles, ha apuntado a la gestión de los gobiernos. "Los AVEs dan votos, pero no se trata de poner AVEs, sino de mantener las inversiones", advierte la exvicealcaldesa de Madrid.

Según Villacís, el problema es el mantenimiento de las líneas existentes: "El tren es un lujo y en España eran maravillosos, pero hay que mantener las cosas".

Muchos ya no se fían de los trenes y lo descartan como medio de transporte habitual. ¿Tomarán medidas para volver a ganarse la confianza de los pasajeros?