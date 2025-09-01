La amiga de Matilde: “Le arrebataron la vida en el lugar donde se sentía segura”

Antena 3 LogoAntena3
No fueron los 156 euros. No fue la cartera ni el dinero. Fue la traición en su propio hogar. Así lo explica una amiga íntima de Matilde, que ha hablado por videollamada tras el crimen que ha conmocionado a toda una familia. “Mati llevaba años en ese hotel, confiaba en ellos… y esa confianza se la pagaron con lo peor”. La familia solo pide que el cuerpo llegue cuanto antes a España para despedirse de ella como merece.

Amiga de Mati

Durante cuatro años, Matilde hizo de aquel hotel su casa. Conocía a los empleados, saludaba a quienes entraban y salían, se sentía protegida entre esas paredes. Por eso, la noticia de que uno de los detenidos es un ex trabajador del hotel que ya había robado antes —y que incluso habría contado con la ayuda de alguien en quien ella confiaba— ha caído como un mazazo entre quienes la querían.

“Es la confianza que Mati les tenía”, insiste su amiga, entre lágrimas. “Por eso se defendió. Porque le estaban robando en su hogar”.

156 euros que lo significan todo

El dinero sustraído fue apenas 156 euros. Una cantidad pequeña. Pero, como recuerda su amiga, “no es la cifra: es que entraron en su casa, en su refugio. Y ella lo sintió como una invasión. No se defendió por lo que había en la cartera, sino por lo que significaba”.

Más implicados en el punto de mira

Por ahora hay dos detenidos. Pero el entorno de Matilde no lo ve suficiente. “Tenemos constancia de que son más, desde el principio lo sabemos. Pero es hablar de más… ahora la investigación sigue su curso. Solo esperamos que haya más arrestos”, explica la amiga.

Silencio y frustración con la embajada

La familia y los amigos no esconden su desazón con la gestión de la embajada española en Argentina. “No quiero ni tener opinión ya. No tengo ganas de hablar de ellos. Solo quiero que hagan lo que no hicieron. Que trabajen y traigan a Mati a España de una vez. Lo único que pedimos es poder despedirnos de ella. Porque eso es lo que se merece: descansar en paz”.

