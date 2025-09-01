Antena 3 LogoAntena3
Los planes de Sergio Ramos como cantante en solitario: "Tiene más canciones grabadas con Maluma y J Balvin"

El futbolista Sergio Ramos ha debutado como cantante en solitario con un tema lleno de referencias al Real Madrid. El periodista Juanfe Sanz ha desvelado que Sergio Ramos tendría más temas y colaboraciones con grandes artistas.



Sara Sanz Navarro
Actualizado:
Publicado:

Sergio Ramos cambia la pelota por el micrófono. El futbolista ha debutado como cantante en solitario con 'Cibeles', un tema dedicado al lugar que tantas veces le vio triunfar.

La canción, que cuenta con el mismo productor de artistas como Karol G o Quevedo, está llena de buenos recuerdos en el Real Madrid, pero también de reproches hacia el club.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Juanfe Sanz, periodista de El Chiringuito. Según nos cuenta, la letra la escribió el propio Sergio Ramos, que parece haber iniciado un camino en la música que solo acaba de empezar.

"Tiene más canciones grabadas, algunas de ellas con Maluma y J Balvin", desvela Juanfe Sanz, que calcula que el futbolista sacará estas canciones a lo largo del año. ¿Estaremos ante una nueva carrera del futbolista?







