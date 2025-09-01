La calurosa bienvenida de Sonsoles Ónega a Begoña Villacís como nueva colaboradora: "Nos hace mucha ilusión tenerte"

Arranca la cuarta temporada de Y ahora Sonsoles con más fuerza que nunca. Este año, el programa promete muchas sorpresas y nuevos colaboradores, entre ellos, Begoña Villacís.

La exvicealcaldesa de Madrid se ha sumado al equipo en el primer programa de la temporada y llena de ilusión. "Bienvenida a tu casa", le ha dicho Sonsoles Ónega a su nueva colaboradora.

Ambas se han fundido en un caluroso abrazo y Sonsoles no ha dudado en mostrarse emocionada ante el nuevo fichaje del programa. "Nos hace mucha ilusión tenerte y escucharte", ha añadido. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!